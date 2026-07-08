Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Συναγερμός» στη Νορβηγία λίγο πριν την Αγγλία

Η Νορβηγία καλείται να διαχειριστεί ένα απρόοπτο πρόβλημα λίγο πριν από τον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, καθώς ίωση έχει κάνει την εμφάνισή της στην αποστολή, με αποτέλεσμα δύο ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (12/7, 00:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαϊάμι, ωστόσο η παρουσία συμπτωμάτων σε μέλη της αποστολής έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στόλε Σόλμπακεν, επιβεβαίωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν παρουσιαστεί περιστατικά με βήχα και ασθένειες, διευκρινίζοντας πάντως ότι η κατάσταση δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Ήδη δύο διεθνείς έχουν επηρεαστεί από την ίωση. Ο Γέργκεν Στραντ Λάρσεν της Κρίσταλ Πάλας απουσίασε από την πρεμιέρα της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ λόγω πυρετού, ενώ ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν δεν αγωνίστηκε στη νίκη επί της Βραζιλίας για τη φάση των «16», εξαιτίας ενός μικροβίου.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Σόλμπακεν είχε εμφανιστεί με έντονο βήχα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 4-1 από τη Γαλλία στη φάση των ομίλων, γεγονός που ενίσχυσε τις συζητήσεις γύρω από την κατάσταση στην αποστολή.

Ο Νορβηγός προπονητής, πάντως, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, επισημαίνοντας ότι τα συμπτώματα δεν έχουν επηρεάσει μεγάλο μέρος της ομάδας.

«Στην πραγματικότητα, μόνο ο Γέργκεν είχε πυρετό, αλλά υπήρξε λίγος βήχας, διάσπαρτα εδώ κι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ευνοούν τη μετάδοση ιώσεων.

«Υπάρχει κλιματισμός, πτήσεις, αποδυτήρια και όλα αυτά. Είμαστε πάνω από 50 άτομα, οπότε θα ήταν παράξενο αν δεν κολλούσε ο ένας ή ο άλλος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, ο Σόλμπακεν σημείωσε ότι ο νεαρός αμυντικός δεν παρουσίασε πυρετό και συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, ωστόσο δεν αισθανόταν σε θέση να αποδώσει στο μέγιστο.

«Ο Όλα (Σαντ, ο γιατρός της ομάδας) τού μίλησε το πρωί και ήταν μια χαρά, αλλά μετά νομίζω ότι τον πλησίασε ύπουλα, ότι ένιωσε λίγο χειρότερα», δήλωσε ο Νορβηγός τεχνικός.

Παρά τα προβλήματα υγείας, η Νορβηγία συνεχίζει την ιστορική της πορεία στη διοργάνωση, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης. Επόμενο εμπόδιο είναι η Αγγλία, με τον Σόλμπακεν να αναγνωρίζει τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.

«Πρέπει να μελετήσουμε την Αγγλία, αλλά προφανώς την έχουμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση και θα είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος. Ελπίζουμε όμως να είναι ένα πολύ ισορροπημένο και σφιχτό ματς», υπογράμμισε.

Μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας και την πρόκριση στα προημιτελικά, ο Σόλμπακεν επέτρεψε στους ποδοσφαιριστές του να γιορτάσουν την επιτυχία, ενώ ο ίδιος προτίμησε να ξεκουραστεί και να επικεντρωθεί άμεσα στην προετοιμασία του επόμενου αγώνα.

«Άφησα το επιτελείο να γιορτάσει μόνο του», ανέφερε, εξηγώντας ότι επέλεξε να κοιμηθεί και να επιστρέψει γρήγορα στη δουλειά ενόψει της αναμέτρησης με την Αγγλία.