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Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Συμπληρώθηκε το «παζλ» της τελικής οκτάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 6 ευρωπαϊκές χώρες, 1 λατινοαμερικάνικη και 1 αφρικανική – Τα ματς, οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής.  

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα
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Με τις προκρίσεις της Αργεντινής και της Ελβετίας, ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον, οκτώ ομάδες συνεχίζουν στη διοργάνωση και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Δεν υπάρχει κανείς διοργανωτής να συνεχίζει (αποκλείστηκαν Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ), ενώ από τις ομάδες που απέμειναν οι 6 είναι ευρωπαϊκές, η 1 από τη λατινική Αμερική και η 1 από Αφρική.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Γαλλία – Μαρόκο (Βοστώνη)

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Ισπανία – Βέλγιο (Λος Άντζελες)

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Νορβηγία – Αγγλία (Μαϊάμι)

04:00 Αργεντινή – Ελβετία (Κάνσας Σίτι)

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