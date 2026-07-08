Παραμένει στον Ολυμπιακό η Άμπι Άντριους

Η 25χρονη Αυστραλή περιφερειακή, Άμπι Άντριους, θα ενισχύσει και τη νέα χρονιά την ομάδα του πρωταθλητή Ευρώπης, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές ενόψει των εγχώριων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η Άντριους πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Final Four του Champions League στη Μάλτα, όπου αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια (MVP) της διοργάνωσης. Συνολικά σημείωσε εννέα γκολ, πετυχαίνοντας τέσσερα στον ημιτελικό και πέντε στον τελικό.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αμπι Αντριους.

Η διεθνής Αυστραλή περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου».

Η ίδια δήλωσε:

«Ειλικρινά, στην αρχή της περσινής χρονιάς, πίστευα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν στην Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς η σεζόν περνούσε, συνειδητοποίησα ότι με αυτή την απίστευτη ομάδα ανθρώπων γύρω μου, είχα ερωτευτεί ξανά την υδατοσφαίριση και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φύγω από τον Ολυμπιακό.

Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέλος αυτού του απίστευτου συλλόγου και που θα παραμείνω εδώ για τη σεζόν 2026-27. Ανυπομονώ ήδη για το τι μπορούμε να κάνουμε και τη νέα σεζόν».