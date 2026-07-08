· Παναθηναϊκός

HoopsHype: «Ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό»

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μάικλ Σκότο, με μεταμεσονύκτια ανάρτησή του μετέφερε την πληροφορία του πως οι «πράσινοι» συμφώνησαν με τον Γάλλο σούπερ σταρ. 

HoopsHype: «Ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό»
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, μετά από σύντομο αλλά επιτυχημένο πέρασμα από τους Σικάγο Μπουλς. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είναι παίκτης που θα ήθελαν πολλές ομάδες EuroLeague.

Ο γνωστός δημοσιογράφος από τις ΗΠΑ, με ειδικότητα στα μεταγραφικά θέματα, Μάικλ Σκότο, μετέφερε μια πληροφορία που αν ισχύει είναι ικανή να… ταράξει τα νερά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο 30χρονος συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια.

Ο ρεπόρτερ του HoopsHype έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο ελεύθερος φόργουορντ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, συμφώνησε για τρία χρόνια με τον Παναθηναϊκό, όπως μετέφεραν πηγές από τη λίγκα (σ.σ. ΝΒΑ) στο HoopsHype. Ο Γιαμπουσέλε θα γίνει ένας απ’ τους υψηλότερα αμειβόμενους ευρωπαίους παίκτες. Είχε 8,3 πόντους τις τελευταίες δύο σεζόν στο ΝΒΑ, με τους 76ers, τους Μπουλς και τους Νικς».

Μένει να φανεί αν η πληροφορία του Μάικλ Σκότο αποδειχθεί αληθινή…

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