· Αργεντινή

Μέσι: “Αισθάνθηκα θυμό που σπατάλησα το πέναλτι”

Ο απόλυτος ηγέτης των Αργεντινών, αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του επί της Αιγύπτου δεν έκρυψε τα συναισθήματα που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Μέσι: “Αισθάνθηκα θυμό που σπατάλησα το πέναλτι”
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Η Αργεντινή κατάφερε να πετύχει μια τεράστια και… ιστορική πρόκριση κόντρα στην Αίγυπτο, με τον Λιονέλ Μέσι για μία ακόμα φορά να κάνει τη διαφορά. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετά το τέλος του παιχνιδιού με… βουρκωμένα μετά δεν έκρυψε τα συναισθήματα του για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του 90λεπτου κόντρα στην Αίγυπτο.

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“Η αλήθεια είναι πως ήταν μία στιγμή ανακούφισης, μία ανακούφιση για όλους μας” δήλωσε ο Μέσι και πρόσθεσε: “Αισθάνθηκα έντονο θυμό, εξαιτίας του πέναλτι που σπατάλησα και λόγω του τρόπου που το εκτέλεσα. Ένιωσα πως την σημαντική στιγμή, απογοήτευσα την ομάδα.

Αλλά ευτυχώς, ο Θεός επεφύλασσε κάτι για εμένα στο τέλος και κατάφερα να ισοφαρίσω. Ήταν τεράστια χαρά για εμάς και για τον κόσμο που ήρθε για εμάς ξανά. Αποδεικνύουν κάθε μέρα τι σημαίνει να είσαι Αργεντινός”.

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