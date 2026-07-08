Τα αυτοκίνητα των μεγαλύτερων αστέρων του Μουντιάλ

Δύο είναι συνήθως τα στοιχεία που δύσκολα λείπουν από έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή: η αγάπη για την μπάλα και η τρέλα για τα αυτοκίνητα. Και όταν ο τραπεζικός λογαριασμός γράφει οκτώ ή εννέα ψηφία, τότε το γκαράζ μετατρέπεται σε μικρή έκθεση αυτοκινήτου.

Κάποιοι συλλέγουν πίνακες ζωγραφικής, μερικοί άλλοι ρολόγια, οι περισσότεροι όμως, ποδοσφαιριστές, συλλέγουν… ίππους και V8 κινητήρες. Πάρε μια ματιά στο πώς σκάνε μύτη σε προπονήσεις στην Πρέμιερ Λιγκ, πριν πάμε στου Μουντιάλ:

Τα SUV κερδίζουν έδαφος

Αν πριν από μία δεκαετία οι περισσότεροι ονειρεύονταν Ferrari, Lamborghini και Aston Martin, σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει αρκετά.

Τα πολυτελή SUV όπως τα Range Rover, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes G-Class και Aston Martin DBX έχουν γίνει η πρώτη επιλογή πολλών αστέρων.

Είναι γρήγορα, άνετα, χωράνε οικογένεια, αποσκευές και -κυρίως- επιτρέπουν σε έναν ποδοσφαιριστή να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζεται... φυσικοθεραπευτή.

Η ηλεκτροκίνηση μπαίνει στο παιχνίδι

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι αστέρες δοκιμάζουν ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως η Porsche Taycan, η BMW i7, η Mercedes EQS ή ακόμα και τα Tesla Plaid.

Η ταχύτητα παραμένει, απλώς πλέον συνοδεύεται από περισσότερη τεχνολογία και πολύ λιγότερο θόρυβο. Κάτι που ίσως δεν αρέσει στους petrolheads, αλλά σίγουρα αρέσει στους γείτονες.

Ο «βασιλιάς» Cristiano Ronaldo

Αν υπήρχε Χρυσή Μπάλα για συλλογή αυτοκινήτων, μάλλον θα την κέρδιζε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διαθέτει μία από τις πιο ακριβές ιδιωτικές συλλογές στον κόσμο, με αυτοκίνητα που ξεπερνούν συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στο γκαράζ του συναντά κανείς δύο Bugatti (ανάμεσά τους και μια Centodieci αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ), Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Cullinan, McLaren Senna, Mercedes G-Class Brabus και αρκετές Bentley.

Άνθρωποι δεν έχουν οδηγήσει τόσα διαφορετικά αυτοκίνητα ούτε... στο Gran Turismo, ο Cristiano πάλι είναι διαφορετική περίπτωση.

Ο Lionel Messi προτιμά την πολυτέλεια χωρίς υπερβολές

Σε αντίθεση με τον μεγάλο του «αντίπαλο», ο Λιονέλ Μέσι δεν επιδιώκει να τραβά συνεχώς τα βλέμματα.

Η συλλογή του σαφώς και περιλαμβάνει Ferrari, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade, Audi και αρκετά SUV, τα οποία χρησιμοποιεί για τις καθημερινές μετακινήσεις με την οικογένειά του.

Μην τον… μειώσουμε, σαφώς και διαθέτει εξωτικά supercars, όμως τις περισσότερες φορές θα τον δεις να κατεβαίνει από ένα πολυτελές SUV παρά από κάποιο χαμηλωμένο hypercar.

Ο Kylian Mbappé και η νέα γενιά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανήκει στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που δείχνει να προτιμά την τεχνολογία όσο και τις επιδόσεις.

Συχνά επιλέγει ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά μοντέλα, ενώ δεν λείπουν και οι Mercedes-AMG ή τα Volkswagen που χρησιμοποιεί μέσω των χορηγικών συνεργασιών των συλλόγων του.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι αστέρες που οδηγούν καθημερινά το αυτοκίνητο που τους έχει παραχωρήσει ο κατασκευαστής, αφήνοντας τα εξωτικά supercars στο γκαράζ για τα ρεπό.

Ο Erling Haaland αγαπά την ταχύτητα

Αν υπάρχει κάποιος που ταιριάζει με τα hypercars, αυτός είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Αν δεν ήταν άνθρωπος (όχι ότι είναι βέβαια) θα ήταν άνετα hypercar. Ο Νορβηγός έχει εμφανιστεί κατά καιρούς με Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG, Audi RS6 Avant και αρκετά ισχυρά SUV, ενώ δεν κρύβει την αδυναμία του στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Λογικό, αν σκεφτείς ότι τρέχει στο γήπεδο σαν… μονοθέσιο της Formula 1, πού να τον αντέξει κάτι ήρεμο του δρόμου.

Και μετά υπάρχουν οι... Γερμανοί

Οι ποδοσφαιριστές της Bundesliga αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία.

Χάρη στις συνεργασίες των συλλόγων με εταιρείες όπως η Audi, η BMW ή η Mercedes-Benz, είναι απολύτως φυσιολογικό να βλέπεις έναν παίκτη αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ να φτάνει στην προπόνηση με το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV της εταιρείας.

Όχι επειδή δεν μπορεί να αγοράσει Ferrari, αλλά κυρίως γιατί η χορηγία... είναι χορηγία.

Το γκαράζ είναι πλέον μέρος του brand τους

Στο τέλος της ημέρας, τα αυτοκίνητα για τους αστέρες του Μουντιάλ δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά κομμάτι της εικόνας τους, της προσωπικότητάς τους και -πολλές φορές- του προσωπικού τους brand.

Άλλοι επιλέγουν να κάνουν επίδειξη με μια Bugatti των 8 εκατομμυρίων ευρώ, άλλοι προτιμούν να περνούν απαρατήρητοι μέσα σε ένα μαύρο SUV.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, είτε πρόκειται για Ferrari, Rolls-Royce, Range Rover είτε για κάποιο ηλεκτρικό hypercar, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: μέσα στο γήπεδο κυνηγούν το επόμενο γκολ, έξω από αυτό το επόμενο αυτοκίνητο που θα κάνει ολόκληρο το πάρκινγκ να γυρίσει το κεφάλι.