Όταν η μπάλα ξέπλυνε τη ντροπή της FIFA

Η FIFA ξεφτιλίστηκε, παραβιάζοντας κάθε δικό της ιερό κανόνα για χάρη των ΗΠΑ, μετά από μια εξοργιστική παρέμβαση του Λευκού Οίκου. Όμως, το Βέλγιο ανέλαβε να αποδώσει αθλητική δικαιοσύνη εκεί που πρέπει. Στο χορτάρι.

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Για λίγες μέρες, το Μουντιάλ μας θύμισε γιατί έχουμε δώσει τη ζωή μας σ’ αυτή τη μπάλα. Ζούσαμε το απόλυτο όνειρο. Είδαμε το Πράσινο Ακρωτήρι να κοντράρει στα ίσα την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, είδαμε την Παραγουάη να πετάει έξω τη Γερμανία και τους Μέσι, Χάαλαντ, Κέιν και Εμπαπέ να λιώνουν τα παπούτσια τους για μια θέση στην αιωνιότητα.

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United States soccer fans, one holding a sign for United States' Folarin Balogun (20) react during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Eric Hiller) FR172409 AP

ΤΟ ΣΟΚ

Η προσοχή μας ήταν εκεί που ανήκει. Στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και ξαφνικά, το απόλυτο σοκ. Μια απόφαση-ντροπή που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό: η FIFA ανέστειλε την αυτόματη ποινή της κόκκινης κάρτας του καλύτερου παίκτη της Team USA, Φόλαριν Μπαλογκάν στο ματς με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. (Ο Αμερικανός επιθετικός δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ εναντίον του αμυντικού,Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς). Για δεκαετίες ολόκληρες, όλοι εμείς που μεγαλώσαμε στις κερκίδες ξέρουμε έναν απαράβατο νόμο: κόκκινη κάρτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο σημαίνει ότι το επόμενο ματς το βλέπεις από την εξέδρα. Τέλος. Χωρίς παραθυράκια, χωρίς εφέσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Μέχρι που το Μουντιάλ πάτησε το πόδι του στην Αμερική.

Η αποκάλυψη μας εξόργισε! Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ,παραδέχθηκε ότι πήρε προσωπικά τηλέφωνο τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο για να «διορθώσει μια μεγάλη αδικία»! Ο 80χρονος Πρόεδρος έκανε και τον αναλυτή φάσεων από την πολυθρόνα του Λευκού Οίκου, λέγοντας πως «δεν θεώρησε ότι ήταν φάουλ», αλλά «δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν». Μας είπε μάλιστα πως ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος και πως η απόφαση της επιτροπής να αλλάξει την ποινή (μόνη της η FIFA) ήταν εξαιρετική.

ΠΑΡΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ποιον κοροϊδεύετε; Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και η Βελγική Ομοσπονδία έπαθαν σοκ με αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας: αν ο Μπαλογκάν έπαιζε για τη Βοσνία ή το Καμερούν, θα ίδρωνε το αυτί της FIFA; Θα ενεργοποιούσε ποτέ η Πειθαρχική Επιτροπή το «παραθυράκι» του Άρθρου 27 για να βαφτίσει την κόκκινη κάρτα «αναστολή με δοκιμαστική περίοδο ενός έτους»; I don’t think so!

Ευτυχώς όμως, η μπάλα δεν ξεχνά. Η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε στα κλιματιζόμενα γραφεία των πολιτικών, αλλά εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου: στο χορτάρι.

Το Βέλγιο μπήκε στο γήπεδο με τη λύσσα κάθε αγνού φιλάθλου που ένιωσε να τον κλέβουν. «Κατάπιε» τις ΗΠΑ με ένα ισοπεδωτικό 4-1. Έστειλε τους διοργανωτές και τα πολιτικά τους τηλεφωνήματα κατευθείαν στο σπίτι τους. Ο ίδιος ο Μπαλογκάν δήλωσε έντιμα μετά το ματς ότι δεν είχε καμία ανάμειξη και πράγματι, ο παίκτης δεν φταίει σε τίποτα.

Αυτή η σκιά όμως θα συνοδεύει για καιρό τη FIFA. Θα αφήσει στο τουρνουά μια πικρή γεύση, θυμίζοντάς μας πως οι κανόνες οφείλουν να είναι ίδιοι για όλους κι όχι μόνο για όσους έχουν τον Λευκό Οίκο στις ταχείες κλήσεις τους…