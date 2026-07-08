ΑΕΚ: Τελειώνει του Αλεξίου – Ξεκίνησε προπονήσεις ο νεαρός αμυντικός

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κάαν Κάιρινεν, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην υπόθεση του Χρήστου Αλεξίου, με στόχο να κλείσει και τυπικά το θέμα μέσα στην ημέρα.

Οι άνθρωποι της Ένωσης, οι οποίοι την Τρίτη (07/07) έδωσαν αγώνα δρόμου ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες για την ανακοίνωση του Κάιρινεν και να προλάβει την πρώτη του προπόνηση στο Άπελντορν, κινούνται πλέον με την ίδια ένταση και για την περίπτωση του 21χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού.

Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή απομένουν πλέον μόνο οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες, με την ΑΕΚ να επιθυμεί να τις διευθετήσει άμεσα ώστε να προχωρήσει και στις επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, η Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει το απαραίτητο έγγραφο από την Ίντερ, το οποίο επιτρέπει στον Αλεξίου να συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας. Έτσι, ο 21χρονος στόπερ πήρε κανονικά μέρος στο πρωινό πρόγραμμα.