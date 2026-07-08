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«Βόμβα» Παναθηναϊκού και Γιαννακόπουλου: Στα «πράσινα» ο Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός έκανε και πάλι το θαύμα του και πραγματοποίησε τη μεταγραφή της χρονιάς, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να υπογράφει το… μυθικό συμβόλαιό του με την ομάδα του «τριφυλλιού».

Γιάννης Κουβόπουλος

«Βόμβα» Παναθηναϊκού και Γιαννακόπουλου: Στα «πράσινα» ο Γιαμπουσέλε
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Μία ακόμα «βόμβα» στη Euroleague «πυροδότησε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπέγραψε το ηγεμονικό συμβόλαιό του με την ομάδα του «τριφυλλιού» και για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έρχεται για να «δυναμώσει» σε… τρομακτικό βαθμό τη front line του Παναθηναϊκού, καθώς έρχεται για να συμπληρώσει τη θέση «5», όπου ήδη τον περιμένουν με ανοιχτές… αγκαλιές οι συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Ο Παναθηναϊκός έχει… ταράξει για τα καλά τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθότι αμέσως μετά τη συμφωνία για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, ήρθαν οι συμφωνίες με τους Μουσταφά Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και τώρα ήρθε η σειρά του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ και να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά παρκέ για τα… μάτια του Παναθηναϊκού.

Ο Γιαμπουσέλε του ΝΒΑ

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 67 αγώνες της regular season. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε αγωνιστεί και από το 2017 έως το 2019, φορώντας τότε τη φανέλα των Σέλτικς, οι οποίοι τον είχαν διαλέξει στο Νο16 του NBA Draft το 2016.

Ο Γιαμπουσέλε της Euroleague

Σε επίπεδο EuroLeague ο Γιαμπουσέλε έχει 124 συμμετοχές με Βιλερμπάν (2019-21) και Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024) και μέσους όρους στους 10.8 πόντους, τα 4.4 ριμπάουντ και τις 1.3 ασίστ.

Μάλιστα, το ποσοστό καριέρας του στο τρίποντο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι στο 41.1% (167 σουτ σε 406 προσπάθειες).

Αυτό δεν είναι κάτι που το αναφέρουμε τυχαία, αλλά είναι το σημαντικότερο στοιχείο που έψαχνε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον παίκτη που θα ερχόταν για να συμπληρώσει την τριάδα των σέντερ. Ο Σέρβος τεχνικός ήθελε έναν ψηλό ο οποίος θα απειλεί με συνέπεια από μακριά και θα μπορούσε να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες, τόσο για δικό του όφελος, όσο και για όφελος των συμπαικτών του και κυρίως των περιφερειακών οι οποίοι θα είναι σε θέση να βρουν διαδρόμους για να φτάνουν στο αντίπαλο καλάθι. Παράλληλα ο Γιαμπουσέλε μοιάζει να είναι ο σέντερ που «δένει» καλύτερα από τον καθένα με τους άλλους δύο ψηλούς, λόγω χαρακτηριστικών που αλληλοσυμπληρώνονται και φυσικά λόγω… καταγωγής.

Για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο σούπερ σταρ είχε κάνει λόγο από τα χαράματα ο Μάικλ Σκότο, γνωστό Αμερικανός δημοσιογράφος του Hoopshype.

Δείτε τι γράφουν οι Ισπανοί από το πρωί για την επιστροφή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στη Euroleague για λογαριασμό του Παναθηναϊκού

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