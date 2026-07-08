Η Red Bull BORA hansgrohe αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση του Tour de France

 Όλα αυτά από την κορυφή του Ολυμπιακού Πύργου του Μονάχου.

Η Red Bull BORA hansgrohe αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση του Tour de France
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Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε η Red Bull BORA hansgrohe να παρουσιάσει τη νέα της εμφάνιση για το Tour de France 2026. Οι Florian Lipowitz και Remco Evenepoel ανέβηκαν στον εμβληματικό Ολυμπιακό Πύργο του Μονάχου και, σε ύψος 190 μέτρων, πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή προπόνηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη φανέλα με την οποία η ομάδα αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη ποδηλατική διοργάνωση του κόσμου.

Οι δύο αρχηγοί της γερμανικής ομάδας του UCI WorldTour προπονήθηκαν στο παρατηρητήριο του πύργου, πριν πραγματοποιήσουν συμβολικούς γύρους φορώντας για πρώτη φορά τη νέα εμφάνιση.

Η φανέλα σχεδιάστηκε ειδικά για τη 13η συμμετοχή της Red Bull BORA hansgrohe στο Tour de France και ξεχωρίζει για το ανεστραμμένο «13», ενσωματωμένο σε μια χρωματική διαβάθμιση από λευκό σε βαθύ μπλε. Ένας αριθμός που για πολλούς θεωρείται γρουσούζικος μετατράπηκε σε σύμβολο αισιοδοξίας και φιλοδοξίας για την ομάδα.

Κάθε άλλο παρά τυχαία, τόσο ο Florian Lipowitz όσο και ο Remco Evenepoel πανηγύρισαν τις πρώτες επαγγελματικές τους νίκες φορώντας τον αριθμό 13.

«Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο πολύ καλά. Είμαστε διαφορετικοί τύποι αναβατών και, αν αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία, μπορούμε να διαμορφώσουμε τον αγώνα προς όφελός μας», δήλωσε ο Florian Lipowitz.

«Ίσως το 13 μου φέρει ξανά τύχη. Ανυπομονούσα για το Tour και ιδιαίτερα για τη 13η συμμετοχή της ομάδας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Lipowitz.

Η νέα εμφάνιση ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της ομάδας, με καθαρές γραμμές και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, σηματοδοτώντας μια νέα αγωνιστική ταυτότητα για τη φετινή διοργάνωση.

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TikTok: @redbullgre

IG: @redbullgre

ΥΤ: @redbullgre

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