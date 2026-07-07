ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος» και επίσημα ο Κάιρινεν

Ο Φινλανδός διεθνής άσος έφτασε στην Ολλανδία, όπου ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά και το πρωί ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Özden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.

Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).

Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».