Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Μπόνγκα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό και σήμερα από νωρίς το πρωί είχε ξεκαθαρίσει πως αναμένονται... κανονιές.

Τη στιγμή που άπαντες είναι αν αναμονή της άφιξης του Μπράνκο Μπάντιο στην Αθήνα, για να διευθετηθούν και οι τελευταίεςε λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και να ακολουθήσει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, όλα δείχνουν πως άμεσα θα πάρει σειρά και ο Άιζαν Μπόγνκα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν αναμένεται να πάρει άμεσα σιερά και να βρεθεί και αυτός στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία τις... ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μπόνγκα έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όταν ο Σέρβος τεχνικός ήταν στο "τιμόνι" της Παρτιζάν.