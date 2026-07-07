Ολυμπιακός: Μετά τον Ζότα Σίλβα φουλάρει για Ρόκα και Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, προχωρώντας στην ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά την απόκτηση του Ζότα Σίλβα, οι Πειραιώτες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις περιπτώσεις των Ρόκα και Στάνιτς.

Είχε προηγηθεί η ένταξη του Σμαΐλοβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία της ομάδας και έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ. Τη σκυτάλη παίρνει ο Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Η μεταγραφή του αναμένεται να επισημοποιηθεί το προσεχές διάστημα, με τον ποδοσφαιριστή να αποκτάται με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να δουλεύουν τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε πρώτο πλάνο παραμένουν οι περιπτώσεις των Ρόκα και Στάνιτς, όχι απαραίτητα επειδή καλύπτουν τις πιο άμεσες ανάγκες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά επειδή αποτελούν στόχους που ο σύλλογος επεξεργάζεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Οι διαπραγματεύσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε εξέλιξη, με την υπόθεση του Στάνιτς να εμφανίζεται πιο προχωρημένη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί το τελικό «πράσινο φως» ούτε από τη Λουντογκόρετς ούτε από την Τζιρόνα. Η επιθυμία των δύο παικτών να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, όμως οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους συλλόγους τους.

Την ίδια στιγμή, οι Πειραιώτες εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας όσο και στη μεσαία γραμμή. Για τη θέση του χαφ, πάντως, αναμένεται να χρειαστεί υπομονή, καθώς ο Σοφιάν Άμραμπατ, που βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα, έχει την προσοχή του στραμμένη στις υποχρεώσεις της εθνικής Μαρόκου στο Μουντιάλ.