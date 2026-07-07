ΠΑΟΚ: Τρίτο τεστ στην Ολλανδία κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και το απόγευμα της Τρίτης (07/07), δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ Λάρνακας του Μάριο Καμορανέζι.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι βρίσκεται στην ένατη ημέρα της παραμονής της στο Ζαλτμπόμελ και απέναντι στην κυπριακή ομάδα θα δώσει το προτελευταίο φιλικό της επί ολλανδικού εδάφους, συνεχίζοντας την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από δύο νικηφόρα τεστ απέναντι στη Μπέβερεν (4-1) και τη Βέστερλο (4-0), με το τεχνικό επιτελείο να αξιοποιεί κάθε παιχνίδι προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας συνοδεύτηκε και από σημαντικά προβλήματα, καθώς οι Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννης Σαρρής υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, οδηγούμενοι στο χειρουργείο για επέμβαση σε μηνίσκο και χιαστό αντίστοιχα. Παράλληλα, εκτός του φιλικού με την ΑΕΚ Λάρνακας θα μείνουν οι Σουαλιό Μεϊτέ, Σόλα Σορετίρε, Γίρι Παβλένκα και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Μία από τις αλλαγές που έχει φέρει ο Αλέσιο Λίσι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αφορά τον τρόπο διαχείρισης των δοκιμών στις προπονήσεις, καθώς όσα εφαρμόζονται στις τελευταίες προπονήσεις δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για τη σύνθεση της βασικής ενδεκάδας.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ θα βρεθεί η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη δεύτερη θέση του κυπριακού πρωταθλήματος και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Conference League.

Η σέντρα στο φιλικό του «Δικέφαλου του Βορρά» με τους Κύπριους έχει οριστεί για το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στις 19:00. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το OPEN Hybrid.