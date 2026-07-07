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ΑΕΚ: Το μήνυμα Νίκολιτς από την Ολλανδία - «Πεινασμένος για επιτυχίες»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΑΕΚ: Το μήνυμα Νίκολιτς από την Ολλανδία - «Πεινασμένος για επιτυχίες»
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Η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στο Άπελντορν, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει από την πρώτη ημέρα το στίγμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τόσο μέσα από την ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές όσο και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής στην Ολλανδία και αφού ολοκληρώθηκε η παρουσία του Παναθηναϊκού στις ίδιες εγκαταστάσεις, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (06/07) είχε χαρακτήρα προσαρμογής, με τους «κιτρινόμαυρους» να ανεβάζουν ρυθμούς από την Τρίτη (07/07), όταν θα ξεκινήσουν οι διπλές προπονήσεις.

Ο Σέρβος τεχνικός φρόντισε από την πρώτη συγκέντρωση να ξεκαθαρίσει στους παίκτες του πως η κατάκτηση του τίτλου ανήκει πλέον στο παρελθόν και πως η ομάδα καλείται να δουλέψει από την αρχή για να πετύχει τους νέους στόχους της.

«Σήμερα ξεκινάμε για να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περυσινή σεζόν ξεχάστε την. Έχει τελειώσει πλέον για εμάς», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Νίκολιτς προς τους ποδοσφαιριστές του.

Παράλληλα, ο προπονητής της ΑΕΚ έστειλε το δικό του μήνυμα και μέσω Instagram, δείχνοντας τη διάθεσή του για τη συνέχεια.

«2025/2026: Μια αξιομνημόνευτη και ιστορική σεζόν. 2026/2027: Νέο κεφάλαιο, νέα σεζόν, νέα πρόκληση. Πεινασμένος για επιτυχίες, περισσότερο από ποτέ», ανέφερε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με κιτρινόμαυρες καρδιές.

https://www.instagram.com/p/DadynELDdxe/

Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκολιτς κατέστησε σαφές πως στην ΑΕΚ άπαντες αφήνουν πίσω όσα πέτυχαν την προηγούμενη χρονιά και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη σκληρή δουλειά, με στόχο μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν.

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