Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πάνω από 600 drones κατασχέθηκαν γύρω από τα γήπεδα

Περισσότερα από 600 drones έχουν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές κοντά στα γήπεδα και τις ζώνες φιλάθλων του Μουντιάλ 2026, από την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων απαγορεύεται κάθε πτητική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των drones, σε ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων και σε ύψος έως 3.000 ποδών (914 μέτρων) γύρω από τα στάδια, εκτός εάν υπάρχει σχετική άδεια από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Το FBI γνωστοποίησε ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατασχέσεις σε όλες τις 11 πόλεις που φιλοξενούν αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 130 drones κατασχέθηκαν στο Μαϊάμι, ενώ περισσότερα από 70 εντοπίστηκαν στο Ντάλας κατά τη διάρκεια πέντε αγώνων. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει επιβάλει απαγόρευση πτήσεων drones τόσο πάνω από τα γήπεδα όσο και στις ζώνες φιλάθλων, όπου ισχύουν επίσης αυστηροί περιορισμοί.

Το FBI προειδοποιεί ότι όσοι παραβιάζουν τις απαγορεύσεις χωρίς άδεια κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 100.000 δολάρια, ποινικές διώξεις και κατάσχεση του εξοπλισμού τους. Για τον λόγο αυτό, ειδικές ομάδες έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου με στόχο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων drones.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 40χρονος Μεξικανός Κριστόμπαλ Τόρρες Αλβάρες κατηγορήθηκε για πτήση drone σε περιορισμένο εναέριο χώρο κοντά στο γήπεδο του Ντάλας πριν από αγώνα της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι σε απειλητικά drones, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί νέα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά παρόμοια περιστατικά σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.