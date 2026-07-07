Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/07) - «Στην Αθήνα ο Μπάντιο»

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η υπόθεση της δεύτερης μεταγραφικής κίνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς φτάνει «Στην Αθήνα ο Μπάντιο», ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ανακοινωθεί.

Από εκεί και πέρα, «Θα κάνει ζημιές» ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος φέρεται πως είναι μία… ανάσα από την έλευσή του στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που «Δεν κρατιέται» ο Καϊρίνεν που έφτασε στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ.