Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/07) - «Στην Αθήνα ο Μπάντιο»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (07/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/07) - «Στην Αθήνα ο Μπάντιο»
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Στην τελική… ευθεία μπαίνει η υπόθεση της δεύτερης μεταγραφικής κίνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς φτάνει «Στην Αθήνα ο Μπάντιο», ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ανακοινωθεί.

Από εκεί και πέρα, «Θα κάνει ζημιές» ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος φέρεται πως είναι μία… ανάσα από την έλευσή του στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που «Δεν κρατιέται» ο Καϊρίνεν που έφτασε στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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