· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

Με ανάρτηση του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε ημέρα καταιγιστικών εξελίξεων στην ομάδα του Παναθηναϊκού με συνεχόμενα… μπαμ. 

Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»
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Με… μπαμ και μπουν ξεκίνησε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, έπειτα από σχετική ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προανήγγειλε πιθανόν ακόμα και 4… μπαμ μέσα στην ημέρα και κατέληξε το μήνυμα του λέγοντας πως… «Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Καλημέρα σας, ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα. Σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο, παίζει και τρίτο κ για κερασάκι παλιζει κ τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, άντε να δούμε. Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

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