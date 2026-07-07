Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

Με… μπαμ και μπουν ξεκίνησε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, έπειτα από σχετική ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προανήγγειλε πιθανόν ακόμα και 4… μπαμ μέσα στην ημέρα και κατέληξε το μήνυμα του λέγοντας πως… «Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Καλημέρα σας, ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα. Σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο, παίζει και τρίτο κ για κερασάκι παλιζει κ τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, άντε να δούμε. Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».