Νίκη… θρίλερ με υπογραφή Μάικ Τζέιμς

Η Αμερική επικράτησε της ομάδας του Μεξικό με 94-93, με τον πρώην παίκτη της Μονακό να κάνει τη διαφορά και να τελειώνει την αναμέτρηση με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. 

Νίκη… θρίλερ με υπογραφή Μάικ Τζέιμς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ πέρασαν δια πυρός και σιδήρου από το Μεξικό, επικρατώντας στο φινάλε με 94-93 για το τελευταίο παιχνίδι της Α' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα της Αμερικής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της, αφού τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της έχοντας ρεκόρ 5-1.

Κορυφαίος του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Τόρεϊ Κρεγκ να είναι πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 23 πόντους.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:28 GREEK BASKET LEAGUE

Στη Μύκονο ο Ζερμέιν Λοβ

11:25 MUNDIAL

ΜΠΙΦ Ρόι Κιν – Ιμπραϊμοβιτς για τα… μάτια του Κριστιάνο

11:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η τρίτη φανέλα των ερυθρολεύκων

11:07 MVP

Πριν τον Giannis, τον εμβληματικό αριθμό τους άλλαξαν και άλλοι

10:54 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος» και επίσημα ο Κάιρινεν

10:35 BET ON

Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:30 EUROLEAGUE

Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Μπόνγκα

10:21 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Μετά τον Ζότα Σίλβα φουλάρει για Ρόκα και Στάνιτς

10:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη… θρίλερ με υπογραφή Μάικ Τζέιμς

09:49 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τρίτο τεστ στην Ολλανδία κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας - Η ώρα και το κανάλι

09:41 NBA

Μαράια Αντετοκούνμπο: «Το Μιλγουόκι έγινε σπίτι μας»

09:33 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Νέα επίθεση Ζλάταν σε Κριστιάνο - «Το εγώ του πάνω απ’ την Πορτογαλία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας