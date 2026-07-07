Νίκη… θρίλερ με υπογραφή Μάικ Τζέιμς

Οι ΗΠΑ πέρασαν δια πυρός και σιδήρου από το Μεξικό, επικρατώντας στο φινάλε με 94-93 για το τελευταίο παιχνίδι της Α' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα της Αμερικής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της, αφού τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της έχοντας ρεκόρ 5-1.

Κορυφαίος του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Τόρεϊ Κρεγκ να είναι πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 23 πόντους.