Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Νέα επίθεση Ζλάταν σε Κριστιάνο - «Το εγώ του πάνω απ’ την Πορτογαλία»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άσκησε έντονη κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ, εκφράζοντας την άποψη πως η συνεχής παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα επηρέασε αρνητικά την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Σουηδός παλαίμαχος επιθετικός υποστήριξε ότι ο Πορτογάλος σταρ, στα 41 του πλέον, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, θεωρώντας πως η επιμονή στη χρησιμοποίησή του ως βασικού στέρησε από την Πορτογαλία καλύτερες επιλογές στην επίθεση.

Μάλιστα, ο Ιμπραΐμοβιτς στάθηκε και στην παρουσία του Γκονσάλο Ράμος, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως προερχόταν από γκολ ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, παρέμεινε στον πάγκο.

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για "θρυλική ηγεσία". Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο.

Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή... Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιμπραΐμοβιτς.