· Πορτογαλία

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Νέα επίθεση Ζλάταν σε Κριστιάνο - «Το εγώ του πάνω απ’ την Πορτογαλία»

Σκληρή κριτική από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Νέα επίθεση Ζλάταν σε Κριστιάνο - «Το εγώ του πάνω απ’ την Πορτογαλία»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άσκησε έντονη κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ, εκφράζοντας την άποψη πως η συνεχής παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα επηρέασε αρνητικά την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Σουηδός παλαίμαχος επιθετικός υποστήριξε ότι ο Πορτογάλος σταρ, στα 41 του πλέον, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, θεωρώντας πως η επιμονή στη χρησιμοποίησή του ως βασικού στέρησε από την Πορτογαλία καλύτερες επιλογές στην επίθεση.

Μάλιστα, ο Ιμπραΐμοβιτς στάθηκε και στην παρουσία του Γκονσάλο Ράμος, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως προερχόταν από γκολ ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, παρέμεινε στον πάγκο.

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για "θρυλική ηγεσία". Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο.

Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή... Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιμπραΐμοβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:28 GREEK BASKET LEAGUE

Στη Μύκονο ο Ζερμέιν Λοβ

11:25 MUNDIAL

ΜΠΙΦ Ρόι Κιν – Ιμπραϊμοβιτς για τα… μάτια του Κριστιάνο

11:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η τρίτη φανέλα των ερυθρολεύκων

11:07 MVP

Πριν τον Giannis, τον εμβληματικό αριθμό τους άλλαξαν και άλλοι

10:54 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος» και επίσημα ο Κάιρινεν

10:35 BET ON

Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:30 EUROLEAGUE

Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Μπόνγκα

10:21 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Μετά τον Ζότα Σίλβα φουλάρει για Ρόκα και Στάνιτς

10:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη… θρίλερ με υπογραφή Μάικ Τζέιμς

09:49 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τρίτο τεστ στην Ολλανδία κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας - Η ώρα και το κανάλι

09:41 NBA

Μαράια Αντετοκούνμπο: «Το Μιλγουόκι έγινε σπίτι μας»

09:33 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Νέα επίθεση Ζλάταν σε Κριστιάνο - «Το εγώ του πάνω απ’ την Πορτογαλία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας