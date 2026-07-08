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«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!

Χαμός στην Αργεντινή εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!
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«Βόμβα» μεγατόνων στην Αργεντινή, καθώς ναι μεν προκρίθηκε στα προημιτελικά με επική ανατροπή κόντρα στην Αίγυπτο, αλλά φέρεται να βρίσκεται στη μέση σκανδάλου που αφορά ξέπλυμα χρήματος!

Συγκεκριμένα όπως τονίζουν Μέσα του εξωτερικού το FBI έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για απάτη ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ!

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν συγκεκριμένες ενέργειες της ομοσπονδίας που έλαβαν χώρα σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με την υπόθεση να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον στον παγκόσμιο αθλητικό χώρο.

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