ΑΕΚ: «Να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα» - Οι πρώτες δηλώσεις του Αλεξίου μετά τη μεταγραφή

Ο Αλεξίου ανήκει κι επίσημα στο δυναμικό της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Ίντερ με τη μορφή δανεισμού, διατηρώντας παράλληλα οψιόν αγοράς.

Ο 21χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, ενώ πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία παρουσιάστηκε στην Allwyn Arena, όπου ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του από την ΑΕΚ, ο Αλεξίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, τονίζοντας πως στόχος του είναι να πανηγυρίσει τίτλους και να πετύχει όλα όσα ονειρεύεται φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα.

«Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα στην ΑΕΚ. Εύχομαι να κατακτήσω τίτλους με την ομάδα και να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα», δήλωσε ο 21χρονος στόπερ.