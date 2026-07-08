Ηρακλής: «Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Ματσάρι - Οι πρώτες δηλώσεις του

Ο Βάλτερ Ματσάρι βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ηρακλή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η άφιξη του Ιταλού τεχνικού πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιουλίου.

Ο έμπειρος προπονητής είχε επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ΠΑΕ, ενώ αυτή τη φορά έφτασε για να εγκατασταθεί μόνιμα και να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο, ο Ματσάρι δεν θέλησε να προχωρήσει σε εκτενείς δηλώσεις, επισημαίνοντας πως θα μιλήσει αναλυτικά στην επίσημη παρουσίασή του.

Ωστόσο, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την άφιξή του στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «υπέροχη», ενώ αναφέρθηκε με σεβασμό και στον νέο του σύλλογο, τονίζοντας πως ο Ηρακλής αποτελεί μια «μεγάλη ομάδα».

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