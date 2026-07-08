· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έως το 2028 ο ΝτιΜπαρτολομέο

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζον ΝτιΜπαρτολομέο.

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έως το 2028 ο ΝτιΜπαρτολομέο
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Ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον διατηρήσει στο δυναμικό της Μακάμπι Τελ Αβίβ έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 35χρονος γκαρντ αγωνίζεται στη Μακάμπι από το 2017 και αποτελεί τον αρχηγό της ομάδας, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες του συλλόγου. Στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει επτά πρωταθλήματα Ισραήλ και τρία Κύπελλα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε κυρίως συμπληρωματικό ρόλο στη EuroLeague, καταγράφοντας 4 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 συμμετοχές.

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