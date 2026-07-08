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Euroleague για Παναθηναϊκό AKTOR: «Η γαλλική σύνδεση θα αποτελεί πόλο έλξης στην Αθήνα»

Η Euroleague σχολίασε την παρουσία των Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό AKTOR, κάνοντας λόγο για μια γαλλική τριάδα που θα τραβήξει τα βλέμματα τη νέα σεζόν.

Euroleague για Παναθηναϊκό AKTOR: «Η γαλλική σύνδεση θα αποτελεί πόλο έλξης στην Αθήνα»
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Η απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε από τον Παναθηναϊκό AKTOR δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Euroleague, η οποία στάθηκε στη δυνατή γαλλική παρουσία που θα έχουν οι «πράσινοι» τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ του, αποκτώντας τον πρώην NBAερ με συμβόλαιο τριών ετών. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Γιαμπουσέλε εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο βήμα της καριέρας του, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες μαζί με τους Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Την παρουσία των τριών Γάλλων στην ομάδα σχολίασε κι η Euroleague μέσω ανάρτησής της, στην οποία ανέφερε: «Ένα οικείο τρίο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η γαλλική σύνδεση θα αποτελέσει πόλο έλξης στην Αθήνα την επόμενη σεζόν».

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