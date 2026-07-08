Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι - Αδέρφια μου οι Λεσόρ και Φαλ»

Την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR παραχώρησε στο CLUB 1908 ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Ο διεθνής Γάλλος μίλησε για τα συναισθήματά του που θα φορά πλέον την πράσινη φανέλα, τη συνύπαρξη με τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και όλους τους νέους του συμπαίκτες, τη συνομιλία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο των φίλων του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε

«Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου club, με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητή και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό τον σπουδαίο Σύλλογο», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στη συνύπαρξή του με τους γνώριμούς Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ, σημείωσε: «Είναι αδέρφια μου, πραγματικά αδέρφια μου και οι δύο. Με τον “Μους” είχαμε μια υπέροχη σεζόν στην ASVEL μαζί, ενώ με τον Ματίας παίζουμε πολλά χρόνια παρέα στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό για εμένα που θα έχω την ευκαιρία να παίξω μαζί τους στον Παναθηναϊκό», ενώ για το ρόστερ της ομάδας ανέφερε: «Προφανώς γνωρίζω όλους τους νέους μου συμπαίκτες, είτε έχω αγωνιστεί απέναντί τους, είτε όχι. Και τον Κέντρικ και τον Νάιτζελ και τον Χουάντσο και τον Σλούκα και τον Τσέντι και όλα τα παιδιά. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί παίκτες και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί».

Σχετικά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη συνομιλία που είχαν πρις τις υπογραφές, υπογράμμισε: «Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και, πραγματικά, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Προφανώς γνωρίζω τα πάντα γι’ αυτόν, θαυμάζω την καριέρα του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη συνεργασία».

Ειδική ήταν η αναφορά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού και πώς νιώθει που, πλέον, θα παίζει γι’ αυτούς: «Τους αγαπώ πραγματικά! Έχουν αληθινή αγάπη και πάθος για την ομάδα. Τη στηρίζουν 200%, είτε κερδίζει, είτε χάνει. Έχω αγωνιστεί ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, καθώς και στον τελικό της EuroLeague στο Βερολίνο το 2024 και, πραγματικά, ήταν όνειρο για εμένα να αγωνιστώ σε μια ομάδα με φιλάθλους όπως του Παναθηναϊκού. Ειλικρινά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τους κάνω χαρούμενους. Ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι».

Όσο για τους προσωπικούς και ομαδικούς του στόχους, σχολίασε: «Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κερδίσω όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία και το πάθος μου, ώστε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας».