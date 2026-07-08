Ολυμπιακός – Ράκοβ 2-1: Έκανε την ανατροπή και μπήκε με το «δεξί» στο πρώτο του φιλικό

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ράκοβ στο πρώτο φιλικό της φετινής προετοιμασίας του. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως κατάφεραν και γύρισαν «τούμπα» το ματς και πήραν τη νίκη με 2-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός κρατούσε περισσότερο τη μπάλα στην κατοχή του, όμως καμία ομάδα δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάποια φάση με προϋποθέσεις. Οι Πειραιώτες «άγγιξαν» το γκολ στο 15’, όταν ο Σιπιόνι έπαιξε το «1-2» με τον Ροντινέι και σούταρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο αργότερα, ο Ροντινέι επιχείρησε μακρινό σουτ και η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Τρελόφσκι (20’). Ο Ολυμπιακός έγινε και πάλι απειλητικός με τον Κουτσίδη να πιέζει ψηλά και να κλέβει τη μπάλα, ο Κλέιτον πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ προσπάθησε να «ανοίξει» το σκορ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ (26’).

Ο Σιπιόνι τροφοδότησε τον Ροντινέι στο 32’, ο Βραζιλιάνος σούταρε από το ύψος του πέναλτι και ο τερματοφύλακας της Ράκοβ απομάκρυνε σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο παιχνίδι και απειλούσε συνεχώς την πολωνική ομάδα. Ο Μπρούνο σέντραρε και ο Κλέιτον βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, όμως δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα (37’).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι, ωστόσο δεν μπορούσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό τον τρόπο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο μισό άργησε να έρθει η πρώτη ουσιαστική τελική. Ο Πιένκο έβαλε την προβολή, μετά από σέντρα και η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη στο 65’. Αυτή ήταν και η πρώτη φάση με προϋποθέσεις για τη Ράκοβ. Η Πολωνική ομάδα μπορεί να μην είχε πολλές ευκαιρίες στο ματς, ωστόσο κατάφερε να προηγηθεί στο 70ο λεπτό του αγώνα. Ο Αμέγιο έβγαλε τη σέντρα και ο Μπρούνες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Έλληνα τερματοφύλακα με κεφαλιά.

Ο Φορτούνης στην πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», μετά την επιστροφή του, ισοφάρισε σε 1-1 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 85’. Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή με buzzer-beater Γιάρεμτσουκ. Ο Φορτούνης έβγαλε τη σέντρα, ο Ουκρανός επιθετικός έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά, όμως πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε για το 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τέλος κέρδισαν 2-1.

Τα γκολ της αναμέτρησης:

Το 0-1:

Το 1-1:

Το 2-1: