NBA: Στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ο Κρις Μίντλετον

Ο Κρις Μίντλετον ετοιμάζεται να επιστρέψει στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, καθώς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, συμφώνησε με την ομάδα της αμερικανικής πρωτεύουσας για νέο τριετές συμβόλαιο.

Η μετακίνησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω sign-and-trade από τους Ντάλας Μάβερικς, με τον 35χρονο φόργουορντ να υπογράφει συμφωνία συνολικής αξίας 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μίντλετον είχε αγωνιστεί στους Ουίζαρντς για δύο σεζόν, πριν μετακινηθεί στους Μάβερικς στο πλαίσιο της ανταλλαγής για τον Άντονι Ντέιβις. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, φορώντας τις φανέλες των Ουίζαρντς και των Μάβερικς, κατέγραψε συνολικά 63 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 22,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.