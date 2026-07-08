· Λάρισα

Αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ: Νέος ιδιοκτήτης ο Ζήσης Στυλιανός

Νέα εποχή ξεκινά στην ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Ζήσης Στυλιανός αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΕ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη στην ιδιοκτησία του συλλόγου.

Αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ: Νέος ιδιοκτήτης ο Ζήσης Στυλιανός
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Η πρόθεση του Αχιλλέα Νταβέλη να παραχωρήσει τις μετοχές της ΑΕΛ ήταν γνωστή εδώ και αρκετό διάστημα και τελικά αυτές πέρασαν στα χέρια του Ζήση Στυλιανού, σηματοδοτώντας την αλλαγή στη διοικητική ηγεσία των «βυσσινί».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Νταβέλη, η ΑΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2 και επέστρεψε στη Stoiximan Super League, πετυχαίνοντας μάλιστα την άνοδο χωρίς να γνωρίσει ήττα, επίδοση που αποτέλεσε ιστορικό ρεκόρ για την κατηγορία.

Ωστόσο, την περασμένη αγωνιστική περίοδο οι «βυσσινί» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία και υποβιβάστηκαν εκ νέου στη Super League 2. Πλέον, με τον Ζήση Στυλιανό στο τιμόνι, η ΑΕΛ φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει ότι αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στη 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Divani Palace Λάρισας, με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παραστούν ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Ζήσης Στυλιανός, καθώς και ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μεταβίβασης.

Η εκδήλωση έχει αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί με παρουσία μόνο διαπιστευμένων εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της νέας διοικητικής πορείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet».

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