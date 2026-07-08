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Ο Κολοσσός Ρόδου απέκτησε τον Νίκολας Μπένσον

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκολας Μπένσον.

Ο Κολοσσός Ρόδου απέκτησε τον Νίκολας Μπένσον
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Ο Νίκολας Μπένσον αποτελεί μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος προετοιμάζονται για μια απαιτητική σεζόν, κατά την οποία θα συμμετάσχουν και στο BCL. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα πραγματοποιήσει το πρώτο του επαγγελματικό πέρασμα από την Ευρώπη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νίκολας Μπένσον.

Ο Νίκολας Μπένσον είναι γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 2003, στο Ιλινόις των ΗΠΑ και με ύψος 2,03μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε την φανέλα των Μισισούρι Στέιτ, ενώ τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεταιστους ΝτεΠολ Μπλου Ντίμονς.

Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια του κολλεγιακού πρωταθλήματος, έχοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ».

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