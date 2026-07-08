Μπουένο: «Δεν υπάρχει περίπτωση να πάψει να υπάρχει η EuroLeague»

Ο CEO της διοργάνωσης τόνισε πως η EuroLeague βρίσκεται σε ισχυρή θέση και υπογράμμισε ότι, ακόμη και στο πιο δύσκολο σενάριο, η λίγκα δεν κινδυνεύει να σταματήσει να υφίσταται.

Όσα είπε ο Μπουένο:

«Ήταν μερικοί πολύ, πολύ απαιτητικοί μήνες από τότε που ανέλαβα τη θέση, αλλά σήμερα είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση. Είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε ενωμένοι για τα επόμενα 10 χρόνια και οι ομάδες θέλουν να μετατραπούν σε franchises, κάτι που σημαίνει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταγωνιζόμαστε και το BCL, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η EuroLeague δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Ακόμα και στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αν πέντε ομάδες πάνε στο NBA Europe, η EuroLeague θα εξακολουθεί να έχει 15 ομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάψει να υπάρχει η λίγκα».

Για τα πλάνα επέκτασης της Euroleague:

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί η αγορά ήδη ανταποκρίνεται. Νιώθουμε πολύ δυνατοί και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Οι επενδυτές δεν χρηματοδοτούν το ρίσκο ούτε την αβεβαιότητα. Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα ποσά, απαιτούνται και ισχυρές δικλίδες ασφαλείας. Οι πρώην συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικά ικανοί και πολύ έμπειροι, οπότε θεωρώ ότι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Όμως πιστεύω επίσης ότι αυτή θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να εξασφαλίσεις τα χρήματα και στο να φτάσεις μέχρι την υπογραφή μιας συμφωνίας».

Για τις δυσκολίες του ΝΒΑ να εξασφαλίσει συμφωνίες για τα Media Rights ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες:

«Δεν γνωρίζω καν ποιες ομάδες θα συμμετέχουν ούτε ποιοι παίκτες θα αγωνίζονται σε αυτή τη λίγκα. Αν με αναγκάζατε να δώσω μια οικονομική αποτίμηση, θα ζητούσα πολλές εγγυήσεις. Πρέπει να αρχίσει να επικοινωνεί στον κόσμο τι ακριβώς πρόκειται να δημιουργήσει.

Εδώ οι σύλλογοι κρατούν τα κλειδιά του βασιλείου. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν κουμάντο. Δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ένα απλό τρόπαιο ή ως ένα περιουσιακό στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει κάποιος τη δική του βάση φιλάθλων. Και φυσικά δεν είναι αυτό. Δεν πιστεύω ότι το NBA το σκέφτεται έτσι, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά».

Για τα συμβόλαια των ομάδων της Euroleague:

«Ο κόσμος δεν θα καταλάβαινε γιατί κάποιος υπογράφει μια συμφωνία και στη συνέχεια αποχωρεί. Θα έμοιαζε με κακή πίστη ή ακόμη και με παράνομη παρέμβαση σε συμβατική σχέση.

Όταν ήρθα εδώ, πολλοί σκέφτονταν τις δικαστικές διαμάχες. Το απέκλεισα αμέσως. Είπα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης και όχι στη δημιουργία χάους.

Τώρα που όλοι έχουν υπογράψει, είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Οι σύλλογοι αισθάνονται απόλυτα άνετα με αυτό που χτίζουμε και δεν θέλω να μπω σε τέτοιες συζητήσεις. Θα έπρεπε να υπάρξουν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που με απασχολεί».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας λίγκας από το NBA χωρίς συμφωνία με τη EuroLeague:

«Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλο κατακερματισμό και έντονη τριβή, κάτι που δεν θέλουμε. Ούτε εμείς ούτε εκείνοι θα έπρεπε να το θέλουμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται αναπόφευκτο.

Ο κατακερματισμός θα δημιουργήσει ανταγωνισμό ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που ήδη υπάρχουν και στις νέες ομάδες, τόσο στα τηλεοπτικά δικαιώματα όσο και στις χορηγίες, ακόμη και στις νέες αγορές. Έχουμε προτάσεις για επέκταση σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Λονδίνο και το Βερολίνο, ενώ και εκείνοι στοχεύουν στις ίδιες αγορές.

Αυτό θα οδηγήσει σε αραίωση της αξίας της αγοράς και θα αυξήσει σημαντικά το ρίσκο της υλοποίησης. Και όταν έχεις επενδύσει χρήματα, δεν θέλεις να αντιμετωπίζεις αυξημένο εκτελεστικό ρίσκο.

Τις τελευταίες εβδομάδες το NBA γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο. Λέει ότι θα προχωρήσει είτε με τη EuroLeague είτε χωρίς αυτήν, και οι ομάδες αντιδρούν σε αυτό. Η στάση τους είναι: "Ας είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το NBA, αλλά ας είμαστε έτοιμοι και να ανταγωνιστούμε".

Θα ήθελα να είχα αναλάβει αυτή τη θέση τρία χρόνια νωρίτερα, ώστε να μπορούσαμε πρώτα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και στη συνέχεια να βγούμε μαζί στην αγορά. Ελπίζω – είμαι αισιόδοξος άνθρωπος – ότι μπορούμε ακόμη να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει ακόμη το σημείο επαφής, όμως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις σε εξέλιξη και ίσως από τη μία εβδομάδα στην άλλη τα πράγματα αλλάξουν».