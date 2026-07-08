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Μουντιάλ 2026: Ανησυχία στην Αγγλία με Ράις, Τζέιμς και Γκεΐ πριν από τη Νορβηγία

Προβλήματα στην αμυντική της γραμμή αντιμετωπίζει η Εθνική Αγγλίας ενόψει της αναμέτρησης με τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μουντιάλ 2026: Ανησυχία στην Αγγλία με Ράις, Τζέιμς και Γκεΐ πριν από τη Νορβηγία
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Προβλήματα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει η Εθνική Αγγλίας λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Νορβηγία (12/07), καθώς οι Ντέκλαν Ράις, Ρις Τζέιμς και Μαρκ Γκεΐ δεν συμμετείχαν στην ομαδική προπόνηση της Τετάρτης (08/07).

Σύμφωνα με την αγγλική ομοσπονδία, οι τρεις διεθνείς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα σε διαφορετικό χώρο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Ο Ράις αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους και στη μέση, ο Τζέιμς παραμένει εκτός μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε μακριά από τα δύο τελευταία παιχνίδια, ενώ η κατάσταση του Γκεΐ δεν έχει γίνει γνωστή.

Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν πονοκέφαλο στον Τόμας Τούχελ ενόψει της αναμέτρησης με τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς η απουσία του τιμωρημένου Τζάρελ Κουάνσα και η αβεβαιότητα γύρω από τον Ρις Τζέιμς περιορίζουν σημαντικά τις λύσεις στην αμυντική γραμμή των «Τριών Λιονταριών».

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