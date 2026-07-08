Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφώνησε με την Τσέλσι για τον Αντρέι Σάντος

Οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να ανέβει στα 58,5 εκατομμύρια μέσω μπόνους, σύμφωνα με το «Athletic». Παράλληλα, η Τσέλσι διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 10% σε περίπτωση μελλοντικής παραχώρησης του Βραζιλιάνου μέσου.

Ο 22χρονος χαφ, που έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως «6» όσο και ως «8», έχει λάβει άδεια από τους «μπλε» ώστε να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο «Ολντ Τράφορντ».

Την περασμένη σεζόν ο Σάντος κατέγραψε 43 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, σημειώνοντας τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.