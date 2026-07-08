Σενάρια επιστροφής του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με το «Encestando», οι προσθήκες των Άιζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό έχουν αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις θέσεις των φόργουορντ των «πρασίνων», γεγονός που ενδέχεται να φέρει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πιο κοντά στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν δύο πιθανά σενάρια για τον «πράσινους»: είτε να ζητήσουν οικονομικό αντάλλαγμα προκειμένου να αφήσουν ελεύθερο τον Ισπανό, είτε να προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό ως διαφορά, αφού το επόμενο συμβόλαιο του παίκτη αναμένεται να είναι χαμηλότερο.