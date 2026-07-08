· Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης

Σενάρια επιστροφής του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ισπανικό δημοσίευμα συνδέει τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού με μία πιθανή μετακίνηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σενάρια επιστροφής του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με το «Encestando», οι προσθήκες των Άιζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό έχουν αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις θέσεις των φόργουορντ των «πρασίνων», γεγονός που ενδέχεται να φέρει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πιο κοντά στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν δύο πιθανά σενάρια για τον «πράσινους»: είτε να ζητήσουν οικονομικό αντάλλαγμα προκειμένου να αφήσουν ελεύθερο τον Ισπανό, είτε να προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό ως διαφορά, αφού το επόμενο συμβόλαιο του παίκτη αναμένεται να είναι χαμηλότερο.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:31 NBA

NBA: «Δέλεαρ για τον ΛεΜπρον το σενάριο να έχει συμπαίκτη τον Γιάννη στους Χιτ»

23:20 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΑΕΚ: Η διαδρομή του Αλεξίου και γιατί ο Νίκολιτς τον θεωρεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον

23:17 MUNDIAL

«Ο Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει την Εθνική Πορτογαλίας»

23:16 SUPER LEAGUE

Οι Ιταλοί «συνδέουν» τον Ηρακλή με μέσο της Φιορεντίνα

23:01 SUPER LEAGUE 2

Αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ: Νέος ιδιοκτήτης ο Ζήσης Στυλιανός

22:49 ΣΠΟΡ

Στον Ολυμπιακό οι Κωτσάκης και Παγιάτης

22:38 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανησυχία στην Αγγλία με Ράις, Τζέιμς και Γκεΐ πριν από τη Νορβηγία

22:35 SUPER LEAGUE 2

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ

22:04 NBA

NBA: Στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ο Κρις Μίντλετον

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφώνησε με την Τσέλσι για τον Αντρέι Σάντος

21:41 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στον Μπρόζοβιτς»

21:27 EUROLEAGUE

«Κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ζακ ΛεΝτέι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας