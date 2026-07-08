· Ηρακλής

Στον Ηρακλή ο Μικέλε Ντ' Αουσίλιο

Ο Ηρακλής γνωστοποίησε την απόκτηση του Μικέλε Ντ' Αουσίλιο.

Στον Ηρακλή ο Μικέλε Ντ' Αουσίλιο
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Ο Μικέλε Ντ' Αουσίλιο αποτελεί ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη για τον Ηρακλή, προσφέροντας λύσεις τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και στις πτέρυγες της μεσαίας γραμμής, χάρη στην ευχέρειά του να αγωνίζεται σε περισσότερες από μία θέσεις.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Κατάνια, με την οποία κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού ποδοσφαιριστή Michele D’Ausilio από την Avellino.

Γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μιλάνο, ο D’Ausilio αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις θέσεις στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις μικρότερες κατηγορίες της Ιταλίας, πριν καθιερωθεί στη Serie C με τις φανέλες των Arconatese, Giana Erminio και Audace Cerignola, πραγματοποιώντας στη συνέχεια το βήμα στην Avellino, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Serie B.

Michele, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».

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