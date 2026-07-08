· Χάποελ Τελ Αβίβ

«Κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ζακ ΛεΝτέι»

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ζακ ΛεΝτέι βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews».

«Κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ζακ ΛεΝτέι»
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη φροντ λάιν της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ζακ ΛεΝτέι, σύμφωνα με το «BasketNews».

Ο 31χρονος φόργουορντ προέρχεται από ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague. Σε 38 συμμετοχές είχε κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 15,1 μονάδες στο PIR, ενώ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στα ποσοστά ευστοχίας του, σουτάροντας με 51,4% στα δίποντα και εντυπωσιακό 49,5% στα τρίποντα.

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«Κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ζακ ΛεΝτέι»

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