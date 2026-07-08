NBA: «Δέλεαρ για τον ΛεΜπρον το σενάριο να έχει συμπαίκτη τον Γιάννη στους Χιτ»

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο για το μέλλον του ΛεMπρόν Τζέιμς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο παρουσίασε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιθυμούσε να αγωνιστεί στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συνύπαρξή τους στους Μαϊάμι Χιτ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Παράλληλα, ο Σαράνια ανέφερε πως η προοπτική να αποτελέσει συμπαίκτη του «Greek Freak» και του Μπαμ Αντεμπάγιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σενάριο και για τον ίδιο τον ΛεΜπρόν, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το μέλλον του 41χρονου σούπερ σταρ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο NBA, με αρκετές ομάδες να συνδέονται με το όνομά του και τους Μαϊάμι Χιτ να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς του.

Όσα είπε ο Σαράνια:

«Πιστεύω ότι το Μαϊάμι αποτελεί πόλο έλξης. Και πιστεύω ότι ο Πατ Ράιλι αποτελεί πόλο έλξης. Πιστεύω ότι και ο Έρικ Σπόελστρα αποτελεί πόλο έλξης. Για άλλη μια φορά, τόσα χρόνια μετά, δεν έχω την αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ένταση ανάμεσα στον ΛεΜπρόν και τον Πατ Ράιλι που θα τον απέτρεπε από το να επιστρέψει εκεί.

Πιστεύω επίσης ότι ο Μπαμ και ο Γιάννης αποτελούν δέλεαρ για εκείνον. Έπαιξε με τον Μπαμ στην Team USA και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Από όσα γνωρίζω, και ο Γιάννης θα ήθελε τον ΛεΜπρόν στο Μαϊάμι. Επομένως, αυτό είναι ένας παράγοντας. Και φυσικά, εκεί δεν υπάρχει πολιτειακός φόρος εισοδήματος. Έχεις ήδη αγωνιστεί στο Μαϊάμι και, ξέρεις, όταν τα βάζεις όλα κάτω, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς, σωστά;».