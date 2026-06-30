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«Βόμβα» στο NBA: Τέλος εποχής για ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια.

«Βόμβα» στο NBA: Τέλος εποχής για ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς!
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Ραγδαίες εξελίξεις στο NBA, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επικοινώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους ενημέρωσε ότι οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Ο «King James» φέρεται να έχει αποφασίσει πως η σεζόν 2026-27 θα τον βρει σε άλλη ομάδα, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στο Λος Άντζελες μετά από μια σημαντική πορεία με τους «λιμνανθρώπους».

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 40χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της free agency.

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