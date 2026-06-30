«Βόμβα» στο NBA: Τέλος εποχής για ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς!

Ραγδαίες εξελίξεις στο NBA, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επικοινώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους ενημέρωσε ότι οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Ο «King James» φέρεται να έχει αποφασίσει πως η σεζόν 2026-27 θα τον βρει σε άλλη ομάδα, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στο Λος Άντζελες μετά από μια σημαντική πορεία με τους «λιμνανθρώπους».

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 40χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της free agency.