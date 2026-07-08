Παναθηναϊκός: Πρόταση 1 εκατομμυρίου για Πάλμερ-Μπράουν από Τουρκία - Την απέρριψε ο Αμερικανός

Πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έφερε στον Παναθηναϊκό ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλάμβανε και σημαντική βελτίωση στις απολαβές του Αμερικανού κεντρικού αμυντικού σε σχέση με το συμβόλαιό του στους «πράσινους».

Ωστόσο, ο Πάλμερ-Μπράουν αποφάσισε να απορρίψει την προοπτική μετακίνησης στην Τουρκία, με αποτέλεσμα η συμφωνία να μην προχωρήσει και ο παίκτης να παραμένει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.