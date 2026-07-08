· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρόταση 1 εκατομμυρίου για Πάλμερ-Μπράουν από Τουρκία - Την απέρριψε ο Αμερικανός

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν απέρριψε πρόταση από ομάδα της Τουρκίας.

Παναθηναϊκός: Πρόταση 1 εκατομμυρίου για Πάλμερ-Μπράουν από Τουρκία - Την απέρριψε ο Αμερικανός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έφερε στον Παναθηναϊκό ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλάμβανε και σημαντική βελτίωση στις απολαβές του Αμερικανού κεντρικού αμυντικού σε σχέση με το συμβόλαιό του στους «πράσινους».

Ωστόσο, ο Πάλμερ-Μπράουν αποφάσισε να απορρίψει την προοπτική μετακίνησης στην Τουρκία, με αποτέλεσμα η συμφωνία να μην προχωρήσει και ο παίκτης να παραμένει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:31 NBA

NBA: «Δέλεαρ για τον ΛεΜπρον το σενάριο να έχει συμπαίκτη τον Γιάννη στους Χιτ»

23:20 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΑΕΚ: Η διαδρομή του Αλεξίου και γιατί ο Νίκολιτς τον θεωρεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον

23:17 MUNDIAL

«Ο Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει την Εθνική Πορτογαλίας»

23:16 SUPER LEAGUE

Οι Ιταλοί «συνδέουν» τον Ηρακλή με μέσο της Φιορεντίνα

23:01 SUPER LEAGUE 2

Αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ: Νέος ιδιοκτήτης ο Ζήσης Στυλιανός

22:49 ΣΠΟΡ

Στον Ολυμπιακό οι Κωτσάκης και Παγιάτης

22:38 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανησυχία στην Αγγλία με Ράις, Τζέιμς και Γκεΐ πριν από τη Νορβηγία

22:35 SUPER LEAGUE 2

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ

22:04 NBA

NBA: Στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ο Κρις Μίντλετον

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφώνησε με την Τσέλσι για τον Αντρέι Σάντος

21:41 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στον Μπρόζοβιτς»

21:27 EUROLEAGUE

«Κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ζακ ΛεΝτέι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας