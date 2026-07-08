Το παραμύθι του Άρθουρ Φέρι συνεχίζεται: Πέρασε στον ημιτελικό του Wimbledon!

Η εκπληκτική πορεία του Άρθουρ Φέρι συνεχίζεται, με τον Βρετανό τενίστα να γράφει μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (6-4, 7-6(4), 6-0) του Φλάβιο Κομπόλι, νούμερο 10 της παγκόσμιας κατάταξης και εξασφάλισε την παρουσία του στον ημιτελικό του Wimbledon.

Ο νεαρός τενίστας έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς (2001) που φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας λάβει wild card για το κυρίως ταμπλό. Παράλληλα, έγινε μόλις ο πέμπτος Βρετανός μετά τους Τιμ Χένμαν, Ρότζερ Τέιλορ, Άντι Μάρεϊ και Καμ Νόρι που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα.