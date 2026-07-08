AEK: Ο Σάκοτα για την κλήρωση της «Ένωσης» στο BCL

Η «Ένωση» έμαθε τους αντιπάλους της στη regular season της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ κληρώθηκε στον 3ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει Φάλκο, Αντβέρπ και την ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο προκριματικό. Ο κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025-2026 στο BCL, μιλώντας για την κλήρωση ανάφερε ότι: «Με την πρώτη ματιά μπορούμε να πούμε, ότι την κλήρωση τη βλέπουμε θετικά»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Όπως έχω ξαναπεί, αναλυτικά να μιλήσεις για τους αντιπάλους μας αυτή την περίοδο δεν είναι το πρέπον. Κι αυτό, επειδή όλες οι ομάδες τώρα «κτίζονται». Υπάρχουν ομάδες με μεγάλο όνομα και ομάδες που δεν είναι παραδοσιακές, οι οποίες όμως στην πορεία έχουν μεγάλα μπάτζετ. Όσο τα ρόστερ βρίσκονται υπό διαμόρφωση καλό είναι να περιμένουμε. Με την πρώτη ματιά, ωστόσο, μπορούμε να πούμε, ότι την κλήρωση τη βλέπουμε θετικά, έχουμε γλιτώσει τις μεγάλες διαδρομές. Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά στις περιοχές, που εδρεύουν οι δύο ομάδες, που ξέρουμε… Διότι δεν ξέρουμε την τρίτη. Θα πω, λοιπόν, ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία μας γενικότερα…»