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Άρης: Ανακοίνωσε τον Ματ Μόργκαν για δύο χρόνια

Παίκτης του Άρη θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ματ Μόργκαν.

Άρης: Ανακοίνωσε τον Ματ Μόργκαν για δύο χρόνια
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Ο Άρης Betsson συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ τους με τις προσθήκες των Ι Τζέι Λίντελ, Γιώργου Τανούλη, Κεμ Μπιρτς, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ενώ προχώρησαν σε ακόμη μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ματ Μόργκαν.

Ο 29χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον Άρη και έρχεται στη Θεσσαλονίκη μετά από μία εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μόργκαν αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας κατά μέσο όρο 13,5 πόντους και 2,2 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Παράλληλα, στο ιταλικό πρωτάθλημα μέτρησε 12,9 πόντους και 2,2 ασίστ σε 22 αναμετρήσεις, με 18,4 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Matt Morgan για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Matt Morgan είναι γεννηθείς στις 7 Νοεμβρίου του 1997 και με ύψος 1.93μ. αγωνίζεται στις δύο θέσεις των guard.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson πέρασε την κολεγιακή καριέρα του (2015-2019) στο Cornell. Στην πρώτη του χρονιά μέτρησε 18.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ and 1.4 κλεψίματα, κερδίζοντας μία θέση στην Second Team All-Ivy League.

Το ίδιο πέτυχε και στη δεύτερη σεζόν του, με 18.1 πόντους (πρώτος σκόρερ της περιφέρειας), 4.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ. Η τρίτη χρονιά του ήταν ακόμα καλύτερη, αφού επιλέχθηκε στην First Team All-Ivy League, με 22.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA το 2019-20 με 22.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ, μετρώντας 51% εντός παιδιάς και 43% στο τρίποντο. Συνολικά πέτυχε 2.333 πόντους στο Cornell, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών του κολεγίου.

Από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στους Raptors 905, θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors, με 8.3 και 8.7 πόντους αντίστοιχα.

Το 2021 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Konyaspor, με την οποία μέτρησε 21.6 πόντους (με 43% στο τρίποντο), 4.5 ριμπάουντ αι 5.3 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε στη γαλλική Le Mans, με 20.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ ανά αγώνα.

Το 2023 μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία και τους London Lions στους οποίους είχε 17.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Επιδόσεις που του άνοιξαν το δρόμο για τη Euroleague, αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna. Το 2024-25, σε 74 αγώνες σε πρωτάθλημα και Euroleague, είχε 9.1 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πέρυσι, σε 66 αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλλου και Euroleague, μέτρησε 13 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ».

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