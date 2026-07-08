· Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε: Έκανε δικό της τον Τρεντ Φόρεστ

Η Φενέρμπαχτσε επισημοποίησε την απόκτηση του Τρεντ Φόρεστ.

Φενέρμπαχτσε: Έκανε δικό της τον Τρεντ Φόρεστ
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Ο Τρεντ Φόρεστ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Φενέρμπαχτσε, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν από τους κορυφαίους διακριθέντες της Μπασκόνια, την περασμένη σεζόν, σε μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά για τους Βάσκους. Στην EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιφέρεια.

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