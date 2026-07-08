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Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ.

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Ρινγκ
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Ο Σεμπάστιαν Ρινγκ αποτελεί ακόμη μία προσθήκη στο σύνολο του Περικλή Μαλεζά, ενισχύοντας σημαντικά τα άκρα της άμυνας στην προσπάθεια που κάνει η Νίκη Βόλου για πρωταγωνιστική πορεία και διεκδίκηση της ανόδου.

Ο 31χρονος Σουηδός αριστερός μπακ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το κυπριακό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λαμίας, πραγματοποιώντας 34 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο συνέχισε την καριέρα του στην Ομόνοια Αραδίππου, όπου κατέγραψε 26 συμμετοχές και μοίρασε τρεις ασίστ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τον κυπριακό σύλλογο ως ελεύθερος πριν συμφωνήσει με τη Νίκη Βόλου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σουηδό ποδοσφαιριστή Καρλ Σεμπάστιαν Ρινγκ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Γεννημένος στις 18 Απριλίου 1995, ο Σεμπάστιαν Ρινγκ αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Έρεμπρο, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στις Μπι Κέι Φόργουορντ, Γκρίμσμπι Τάουν, Κάλμαρ, Βίσλα Κρακοβίας, Αμιάν, Λαμία και την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Ομόνοια Αραδίππου της Κύπρου.

Τη σεζόν 2024-2025 πραγματοποίησε 34 συμμετοχές στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ την περσινή χρονιά κατέγραψε 26 συμμετοχές και τρεις ασίστ στο πρωτάθλημα Κύπρου με την Ομόνοια Αραδίππου.

Με εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Σουηδίας, της Αγγλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, έρχεται να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα, παραστάσεις και σταθερότητα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Σεμπάστιαν στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».

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