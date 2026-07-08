Στον Ολυμπιακό οι Κωτσάκης και Παγιάτης

Την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει ο Ολυμπιακός, με την ομάδα βόλεϊ ανδρών να ανακοινώνει την απόκτηση του Φρίξου Κωτσάκη και του Λευτέρη Παγιάτη.

Ο Φρίξος Κωτσάκης την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κηφισιάς, ενώ στο παρελθόν έχει αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις από το εξωτερικό, φορώντας τις φανέλες της γερμανικής Ντούρεν και των Καννών στη Γαλλία. Στην Ελλάδα έχει επίσης αγωνιστεί σε Μίλωνα, Παμβοχαϊκό και Καλαμάτα.

Ο Λευτέρης Παγιάτης την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε στον Αθηναϊκό, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας χάντμπολ, η οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κωτσάκη:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φρίξο Κωτσάκη. Ο 27χρονος ακραίος (1/5/1999, 1,94μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Την περσινή σεζόν, ο Φρίξος Κωτσάκης αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κηφισιάς. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε δύο ομάδες του εξωτερικού, στη γερμανική Ντούρεν και στις Κάννες (Γαλλία), ενώ έχει περάσει και από Μίλωνα, Παμβοχαϊκό και Καλαμάτα.

Η δήλωση του Φρίξου Κωτσάκη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος μιας τόσο ιστορικής ομάδας όπως ο Ολυμπιακός. Από τα 18 μου που ξεκίνησα την καριέρα μου, θεωρώ ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια που πρέπει να περάσει ένας αθλητής για να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος, γιατί τον έχω ζήσει ως αντίπαλος και αυτή η πίεση για την συνεχή επιτυχία είναι που μπορεί να φτάσει έναν αθλητή να ξεπεράσει τα όρια του. Εχω μεγάλη ανυπομονησία να γνωρίσω συμπαίκτες και προπονητές, για να παρουσιάσουμε κάτι ξεχωριστό φέτος, μέσω της δουλειάς μας στο γήπεδο. Το μόνο που θα ευχηθώ για να το πετύχουμε αυτό είναι υγεία. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 ΑΟΠ Κηφισιάς

2024-25 ΑΟΝΣ Μίλων

2023-24 Ντούρεν (Γερμανία)

2022-23 Κάννες (Γαλλία)

2020-22 ΑΟΠ Κηφισιάς

2017-20 Παμβοχαϊκός

2015-17 ΑΟ Καλαμάτα 1980

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Παγιάτη:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Παγιάτη. Ο διεθνής πίβοτ (13/6/2002, 1,85μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Λευτέρης Παγιάτης είναι μέλος της Εθνικής μας ομάδας χάντμπολ Ανδρών, που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 της Γερμανίας. Είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Αθηναϊκό. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΑΣΕ Δούκα.

Η δήλωση του Λευτέρη Παγιάτη:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Αποτελεί τεράστια τιμή και πρόκληση για κάθε αθλητή να φοράει αυτή τη φανέλα. Οι στόχοι ενός τέτοιου συλλόγου είναι αδιαπραγμάτευτοι: ο πρωταθλητισμός και η κατάκτηση όλων των τίτλων! Εύχομαι να έχουμε όλοι υγεία και με σκληρή δουλειά, τα αποτελέσματα θα έρθουν».

Προηγούμενες ομάδες:

2016-25 ΑΣΕ Δούκα

2025-26 Αθηναϊκός