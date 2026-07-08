· Ηρακλής

Οι Ιταλοί «συνδέουν» τον Ηρακλή με μέσο της Φιορεντίνα

Νέο όνομα στο... προσκήνιο για τον Ηρακλή.

Οι Ιταλοί «συνδέουν» τον Ηρακλή με μέσο της Φιορεντίνα
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Νέο μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία φέρνει τον Ηρακλή στο προσκήνιο για την απόκτηση του Αντονίν Μπαράκ, με τα δημοσιεύματα να συνεχίζονται μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Βάλτερ Ματσάρι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TuttoMercatoWeb», ο «Γηραιός» παρακολουθεί την περίπτωση του έμπειρου Τσέχου μεσοεπιθετικού, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων του συλλόγου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδιαφέρον για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή έχει εκδηλώσει και ο ΑΠΟΕΛ, με τις δύο ομάδες να εξετάζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτησή του.

Ο Μπαράκ ανήκει στη Φιορεντίνα, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Σαμπντόρια ως δανεικός, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ.

Ο διεθνής Τσέχος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας συμπληρώσει 182 συμμετοχές στη Serie A, με απολογισμό 31 γκολ και 15 ασίστ.

Παράλληλα, μετρά 44 συμμετοχές και 11 τέρματα με την εθνική ομάδα της Τσεχίας, ενώ μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις του κεντρικού άξονα, τόσο ως οργανωτικός όσο και ως επιθετικός μέσος.

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