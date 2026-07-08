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Φορτούνης: «Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα, η προετοιμασία είναι σκληρή»

Ο Κώστας Φορτούνης σε δηλώσεις του μετά το φιλικό με τη Ράκοβ αναφέρθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του που επέστρεψε στην  ομάδα.

Φορτούνης: «Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα, η προετοιμασία είναι σκληρή»
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Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας 2-1 της Ράκοβ, με τον Κώστα Φορτούνη να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των «ερυθρολεύκων», σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φορτούνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στη δουλειά που γίνεται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, τονίζοντας πως η ομάδα αρχίζει να παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο όσα δουλεύει καθημερινά.

Οι δηλώσεις του Φορτούνη:

Κώστα η επιστροφή σου στον Ολυμπιακό σε φιλικό παιχνίδι σημαδεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο γκολ με εκτέλεση φάουλ. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή και πώς ένιωσες που φόρεσες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού με το εφτά στην πλάτη;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους, να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια».

Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία, πώς κυλάει;

«Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται».

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