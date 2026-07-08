· Πορτογαλία

«Ο Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει την Εθνική Πορτογαλίας»

Νέα εποχή ξεκινά στην Εθνική Πορτογαλίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Ο Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει την Εθνική Πορτογαλίας»
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Ο Ζόρζε Ζεσούς θα διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Πορτογαλίας, καθώς ο Ισπανός προπονητής αποτελεί παρελθόν, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο συνεργασίας, με τον Ζεσούς να αναλαμβάνει την καθοδήγηση της Πορτογαλίας στο Nations League, στο Euro 2028, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

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