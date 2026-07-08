ΑΕΚ: Η διαδρομή του Αλεξίου και γιατί ο Νίκολιτς τον θεωρεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Χρήστου Αλεξίου από την ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητη. Όχι επειδή πρόκειται για μία μεταγραφή που αλλάζει από μόνη της τις ισορροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά γιατί αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία με την οποία κινείται πλέον η Ένωση στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο 21χρονος στόπερ έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ, με οψιόν αγοράς ύψους 3.000.000 ευρώ, ενώ οι «νερατζούρι» διατηρούν δικαίωμα επαναγοράς, μια λεπτομέρεια που φανερώνει πως ούτε ο ιταλικός σύλλογος σκοπεύει να χάσει τον έλεγχο ενός ποδοσφαιριστή στον οποίο επένδυσε σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η Ίντερ ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, πριν ανάψει το «πράσινο φως» για να αγωνιστεί ως δανεικός και κάνει το πρώτο βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Από το Περιστέρι στο Μιλάνο

Η ιστορία του Αλεξίου δεν ξεκίνησε στην Ιταλία. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στις ακαδημίες του Ατρόμητου, εκεί όπου ξεχώρισε σε πολύ μικρή ηλικία για το αγωνιστικό του προφίλ και την ωριμότητα που έβγαζε μέσα στο γήπεδο.

Το καλοκαίρι του 2021 η Ίντερ αποφάσισε να τον αποκτήσει, βλέποντας σε εκείνον έναν αριστεροπόδαρο στόπερ με σπάνια χαρακτηριστικά για την ηλικία του. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν εξελίχθηκε απλώς σε βασικό στέλεχος της Primavera. Έγινε ο αρχηγός της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής που αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους συμπαίκτες του και έναν από τους πιο σταθερούς αμυντικούς του πρωταθλήματος Νέων της Ιταλίας.

Το περιβραχιόνιο στην Ίντερ δεν δίνεται εύκολα. Απαιτεί προσωπικότητα, συνέπεια και ηγετικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που οι άνθρωποι του συλλόγου αναγνώρισαν στον νεαρό Έλληνα.

Δεν έρχεται ως βασικός, αλλά ως επένδυση

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Αλεξίου δεν αποκτάται για να σηκώσει από μόνος του το βάρος της άμυνας.

Η Ένωση εξακολουθεί να αναζητά ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό πρώτης γραμμής, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Ρέλβας και Μουκουντί σε μία χρονιά με αυξημένες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό, όμως, δεν μειώνει τη σημασία της συγκεκριμένης κίνησης. Αντιθέτως, την αναδεικνύει.

Ο Νίκολιτς επιθυμεί ένα ρόστερ με μεγαλύτερο βάθος, περισσότερες λύσεις και χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλεξίου προσφέρει κάτι που έλειπε από το υπάρχον σύνολο: έναν νεαρό, Έλληνα και αριστεροπόδαρο στόπερ με σημαντικές παραστάσεις από ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το προφίλ που ταιριάζει στον Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός έχει δείξει σε όλη την προπονητική του διαδρομή ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στους αμυντικούς που μπορούν να συμμετέχουν σωστά στην ανάπτυξη κι ο Αλεξίου διαθέτει αυτό το στοιχείο.

Είναι δυνατός στις προσωπικές μονομαχίες, επιθετικός όταν βγαίνει πάνω στον αντίπαλο, έχει καλή πρώτη πάσα και, ως αριστεροπόδαρος, μπορεί να προσφέρει καλύτερες γωνίες ανάπτυξης από την αριστερή πλευρά της άμυνας.

Δεν πρόκειται φυσικά για έναν ολοκληρωμένο στόπερ. Βρίσκεται ακόμη σε ηλικία εξέλιξης και χρειάζεται παιχνίδια, εμπειρίες και χρόνο ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε υψηλό επίπεδο.

Ακριβώς γι' αυτό η φόρμουλα του δανεισμού εξυπηρετεί όλες τις πλευρές. Η ΑΕΚ αποκτά έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλες προοπτικές χωρίς να αναλαμβάνει άμεσα μεγάλο οικονομικό ρίσκο, ενώ ο ίδιος έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Μία μεταγραφή που δείχνει τη νέα φιλοσοφία

Η περίπτωση του Αλεξίου ίσως να λέει περισσότερα για τη στρατηγική της ΑΕΚ απ' όσα λέει για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Η «Ένωση» δεν κινήθηκε για μία μεταγραφή εντυπωσιασμού. Επέλεξε έναν διεθνή με την Εθνική Ελπίδων, αρχηγό της Primavera της Ίντερ, με προοπτική εξέλιξης και σημαντική μεταπωλητική αξία, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου τόσο σήμερα όσο και τα επόμενα χρόνια.

Αν ο Αλεξίου επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, η ΑΕΚ θα έχει προσθέσει στο ρόστερ της έναν Έλληνα στόπερ με υψηλό ταβάνι εξέλιξης. Αν όχι, η συμφωνία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε το ρίσκο να παραμένει περιορισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταγραφή του μόνο τυχαία δεν είναι. Αποτελεί μία κίνηση που συνδυάζει το παρόν με το μέλλον κι αποτυπώνει την προσπάθεια της ΑΕΚ να χτίσει ένα ρόστερ με περισσότερη ποιότητα, μεγαλύτερο βάθος και σαφή προοπτική εξέλιξης.