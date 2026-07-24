Χρήστος Τζόλης: Η πρώτη μέρα στην Άρσεναλ μέσα από τα μάτια του (vid)

Η Άρσεναλ έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με στιγμές από την πρώτη ημέρα του Χρήστου Τζόλη στο νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους «κανονιέρηδες» την Πέμπτη (23/7), καταγράφεται στο βίντεο να περνά τις πρώτες του ώρες στο Λονδίνο ως παίκτης της ομάδας.

Μεταξύ άλλων, επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του συλλόγου, φωτογραφίζεται με τη φανέλα της Άρσεναλ και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, σε μια μεταγραφή που αποτέλεσε την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

POV: You’ve just signed for The Arsenal 🕶️



🤝 Oakley Meta pic.twitter.com/hI1KHtdFio — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Στο βίντεο περιλαμβάνεται και το πρώτο μήνυμα του Τζόλη προς τους φιλάθλους της Άρσεναλ, με τον Έλληνα άσο να δηλώνει: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας. Πάντα στο 100%».